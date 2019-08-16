المنستير: قريبا بعث تعاونيّة للنساء المهمّشات ضحايا الطرد التعسفي

Vendredi 16 Août 2019



وات

- أعلن رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، خلال تظاهرة بعنوان "الاقتصاد الاجتماعي التضامني في مساندة النساء المهمشات"، نظمها يوم أمس الخميس، المنتدى بمقره بقصيبة المديوني بالشراكة مع منظمة بدائل الكنديّة، عن أنه سيتم بداية من نوفمبر المقبل، إطلاق مشروع تعاونيّة لفائدة عاملات النسيج ضحايا الطرد التعسفي، ممول من قبل الاتحاد الأوروبي.وأشار ذات المصدر، إلى أن المشروع سينطلق من خلال نواة مكونة من 10 نساء ضمن رؤية اقتصادية اجتماعية تضامنية، مبيّنا أن التعاونية ستعمل في مجال إنتاج الخرق المستعملة في مسح الأرضيات، مع تحديد معدل انتاج يناهز الألف قطعة كحد أدنى، على أن يقع دفع الأجرة لكل عاملة حسب عدد القطع التي تنتجها، إلى جانب تمتعها بالتغطية الاجتماعية.وشدد على أنّ التعاونية ليس لها هدف ربحي، مبيّنا أنّه وقع إعداد كرّاس الشروط المتعلق ببعثها وان الملف القانوني بصدد الإعداد حاليا، علما وان اسم التعاونية سيتم اختياره من قبل المنخرطات فيها.ومن شأن إحداث هذه التعاونية، إعادة إدماج النساء ضحايا الطرد التعسفي إلى الحياة الاقتصادية وانقاذهنّ من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.ويهدف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير من خلال هذا المشروع الى تقديم البدائل والحلول القابلة للتنفيذ، نظرا لما يسهم فيه العمل من تأمين لكرامة الانسان ودفع لعجلة التنمية.وأشار منير حسين إلى أنّهم استأنسوا، في اطلاق هذه المبادرة، بالتجربة الكندية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني وبالشراكة مع منظمة بدائل الكندية في إعداد مشروع التعاونية انطلاقا من إيمانهم بحق عاملات النسيج ضحايا الطرد التعسفي في التمتع بالتغطية الاجتماعية، مبرزا أن الدراسة التيتم انجازها في هذا الإطار شملت عينة متكونة من 77 امرأة، من اللاتي تعرضن إلى الطرد التعسفي من فئة عمرية تتراوح بين 38 و58 سنة.وأوضح في هذا الصدد، أنه لم يتم قبول إعادة إدماج أغلبهن في العمل بعد الطرد، وذلك اما لتقدمهن في السن أو لضعف مردودية عملهن، ما اعتبره انتهاك لحقهنّ في الشغل بناء على التمييز بسبب العمر والوضع الصحي، علاوة عن أنّهن عرضة للإقصاء الاجتماعي بسبب حرمانهن من الحق في الصحة وفي التقاعد المبكر وفي التغطية الاجتماعية.