انطلاق المرحلة قبل الاخيرة من تحضيرات المنتخب التونسي لكرة السلة للمونديال بمشاركة مايكل رول ومراد المبروك

Vendredi 16 Août 2019
وات - شرع المنتخب التونسي لكرة السلة في تربصه قبل الاخير بقاعة حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة استعدادا لمشاركته في بطولة العالم المقررة بالصين من 31 اوت الجاري الى 15 سبتمبر القادم.
وقد تميزت التمارين باكتمال نصاب اللاعبين بعد التحاق مايكل رول وعودة مراد المبروك من الإصابة لتكون كل العناصر متاحة على ذمة الإطار الفني بقيادة المدرب ماريو بالما.
وستستكمل العناصر الوطنية تحضيراتها للمونديال بالعاصمة اليابانية طوكيو من خلال اجراء مباراتين وديتين امام كل من منتخبي اليابان وألمانيا.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الأول خلال المونديال ضمن المجموعة الثالثة الى جانب إسبانيا وإيران وبورتو ريكو بمدينة غوانغجو.
وقد تميزت التمارين باكتمال نصاب اللاعبين بعد التحاق مايكل رول وعودة مراد المبروك من الإصابة لتكون كل العناصر متاحة على ذمة الإطار الفني بقيادة المدرب ماريو بالما.
وستستكمل العناصر الوطنية تحضيراتها للمونديال بالعاصمة اليابانية طوكيو من خلال اجراء مباراتين وديتين امام كل من منتخبي اليابان وألمانيا.
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الأول خلال المونديال ضمن المجموعة الثالثة الى جانب إسبانيا وإيران وبورتو ريكو بمدينة غوانغجو.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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