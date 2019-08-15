كاس الاستاذ الباجي قائد السبسي - نعيم حسني يدير النهائي

Jeudi 15 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الحكم نعيم حسني لادارة نهائي كاس الاستاذ الباجي قائد السبسي المقرر هذا السبت بملعب رادس (س 18) بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.
وسيساعد حسني في ادارة هذه المباراة ايمن اسماعيل وامين برك الله.
وسيساعد حسني في ادارة هذه المباراة ايمن اسماعيل وامين برك الله.
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Par:kerker (France )
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