براكاج امام أحد الفروع البنكية بالعمران وافتكاك 40 مليونا .

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - جد اليوم الخميس براكاج مروع لأحد حرفاء البنوك بمنطقة العمران بالعاصمة حيث هاجمه مجهولون وافتكوا منه حقيبته التى كانت تحتوي على مبلغ 40 الف دينار ثم لاذوا بالفرار على متن سيارة مكتراة وقد تعهد اعوان الادارة الفرعية القضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية واعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران بفتح تحقيق في الغرض القبض على. الجناة وتقديمهم للقضاء...
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Par:keyser3050 (France )
Sur: المرزوقي: هناك امكانية إلى التوصل صيغة توافقية يتم على أساسها دعم مرشّح وحيد للعائلة الديمقراطية