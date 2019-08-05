هيئة الانتخابات تذكر المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالخصائص الفنية للصور الشمسية المطلوبة لملفات المترشحين

Lundi 05 Août 2019



وات

- ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بجملة من الإرشادات والخصائص الفنية المتعلقة بالصور الشمسية المطلوبة لملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي.وقد نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فايسيوك، الإرشادات والخاصيات الفنية والتوصيات المتعلقة بالصور المضمنة للملف والتي لا بد ان تكون صورتين أصليتين حديثتين وصادرتين خلال الثلاثة أشهر الماضية وتظهر جميع معالم الوجه الحالية وان تكون مطابقتين لشكل الوجه تماما.من جهة أخرى أوصت الهيئة المترشحين بوجوب أن لا يتسبب وضع الخاضع للتصوير والإضاءة في ظلال مشتتة على الوجه أو الخلفية، مضيفة انه لا يمكن ارتداء قبعات أو أغطية للشعر تخفى الشعر أو خط الشعر مع قبول أغطية الرأس المستخدمة لغرض ديني مع ملاحظة عدم تغطية الوجه.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شرعت الجمعة الماضي (2 اوت )في قبول ملفات المترشحين و الذين بلغ عددهم الى حدود منتصف اليوم الاثنين 18 مترشحا.ووفق روزنامة اعدتها الهيئة ونشرتها في العدد الأخير من الرائد الرسمي، يُغلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل 9 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء على ان يتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 أوت 2019.وستتولّى الهيئة الإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أوت 2019.