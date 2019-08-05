هيئة الانتخابات تذكر المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالخصائص الفنية للصور الشمسية المطلوبة لملفات المترشحين

Lundi 05 Août 2019
وات - ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بجملة من الإرشادات والخصائص الفنية المتعلقة بالصور الشمسية المطلوبة لملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقد نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فايسيوك، الإرشادات والخاصيات الفنية والتوصيات المتعلقة بالصور المضمنة للملف والتي لا بد ان تكون صورتين أصليتين حديثتين وصادرتين خلال الثلاثة أشهر الماضية وتظهر جميع معالم الوجه الحالية وان تكون مطابقتين لشكل الوجه تماما.
من جهة أخرى أوصت الهيئة المترشحين بوجوب أن لا يتسبب وضع الخاضع للتصوير والإضاءة في ظلال مشتتة على الوجه أو الخلفية، مضيفة انه لا يمكن ارتداء قبعات أو أغطية للشعر تخفى الشعر أو خط الشعر مع قبول أغطية الرأس المستخدمة لغرض ديني مع ملاحظة عدم تغطية الوجه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شرعت الجمعة الماضي (2 اوت )في قبول ملفات المترشحين و الذين بلغ عددهم الى حدود منتصف اليوم الاثنين 18 مترشحا.
ووفق روزنامة اعدتها الهيئة ونشرتها في العدد الأخير من الرائد الرسمي، يُغلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل 9 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء على ان يتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 أوت 2019.
وستتولّى الهيئة الإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أوت 2019.
وقد نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فايسيوك، الإرشادات والخاصيات الفنية والتوصيات المتعلقة بالصور المضمنة للملف والتي لا بد ان تكون صورتين أصليتين حديثتين وصادرتين خلال الثلاثة أشهر الماضية وتظهر جميع معالم الوجه الحالية وان تكون مطابقتين لشكل الوجه تماما.
من جهة أخرى أوصت الهيئة المترشحين بوجوب أن لا يتسبب وضع الخاضع للتصوير والإضاءة في ظلال مشتتة على الوجه أو الخلفية، مضيفة انه لا يمكن ارتداء قبعات أو أغطية للشعر تخفى الشعر أو خط الشعر مع قبول أغطية الرأس المستخدمة لغرض ديني مع ملاحظة عدم تغطية الوجه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شرعت الجمعة الماضي (2 اوت )في قبول ملفات المترشحين و الذين بلغ عددهم الى حدود منتصف اليوم الاثنين 18 مترشحا.
ووفق روزنامة اعدتها الهيئة ونشرتها في العدد الأخير من الرائد الرسمي، يُغلق باب قبول الترشحات يوم الجمعة المقبل 9 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء على ان يتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 أوت 2019.
وستتولّى الهيئة الإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أوت 2019.
En continu
- Hier 22:13 بوعرادة: تعرض 5 اشخاص الى تسمم في حفل زفاف
- Hier 20:48 إيران تؤكد تلقى ظريف دعوة للقاء ترامب
- Hier 17:53 القاهرة وباريس تبحثان الوضع في ليبيا
- Hier 17:04 النهضة ورئاسة الجمهورية..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:02
|19:24
|16:14
|12:32
|05:28
|03:48
|
35°
|35°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|35°-26
|41°-28
|45°-29
|38°-25
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 84 416) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 75 902) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 73 955) كلات بعضها ..
( 65 554) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 254) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 858) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 743) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 49 711) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 641) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 605) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 104) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 46 734) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 328) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 055) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 853) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 474) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 988) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 029) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 000) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 003) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:karimyousef (France )
Sur: الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام