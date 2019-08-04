فوز الاتحاد المنستيري وديا على حطين السعودي 2-1

Dimanche 04 Août 2019
وات - فاز الاتحاد المنستيري على نادي حطين السعودي 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء السبت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستيري في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل الياس الجلاصي (25) وفهمي بن رمضان (35) هدفي الاتحاد فيما جاء هدف نادي حطين عن طريق بينقو في الدقيقة 21 ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي الصفاقسي.
وسجل الياس الجلاصي (25) وفهمي بن رمضان (35) هدفي الاتحاد فيما جاء هدف نادي حطين عن طريق بينقو في الدقيقة 21 ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي الصفاقسي.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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