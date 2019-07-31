بنزرت : الانطلاق في خلاص التعويضات المالية لفائدة اصحاب الاراضي الواقعة ضمن مسار جسر بنزرت الجديد

Mercredi 31 Juillet 2019



وات

- كشفت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت نهلة مومن مسرار انه بالتنسيق مع رئيس لجنة الاقتناءات للمشاريع العمومية والي بنزرت محمد قويدر وإشرافه المباشر، تم الاثنين المنقضي خلاص 10 مواطنين من اصحاب الاراضي الواقعة ضمن مسار الجزء الاول لمشروع جسر بنزرت الجديد (الوصلة الثابته ) الذين تمت المصالحة معهم واتموا اجراءات الحصول على تلك التعويضات المالية .وأضافت مومن في تصريح اليوم لمراسل (وات) أنّه سيقع صرف التعويضات لبقية المواطنين من أصحاب الاراضي حالما يتمون إجراءات خلاصهم، داعية إيّاهم إلى الإسراع بما هو واجب من جانبهم خاصة مع توفر التعويضات المالية والمقدّرة إجمالا بالنسبة للمسار الكانل للمشروع باكثر من 45 مليون دينار.وأوضحت أنّ الجزء الأول من المشروع الرابط بين الطريق السيارة أ 4 وبحيرة بنزرت يتكون من 320 قطعة منها 166 قطعة تمت المصالحة مع أصحابها، الذين وافقوا على التعويضات التي أقرّت لهم من قبل المصالح المكلفة ، بينما البقية تم إصدار أمر انتزاع بشانها لفائدة الصالح العام منذ ماي الفارط ونشر في الرائد الرسمي، وهو ما سيمهّد الطريق للانجاز المادي لكل عناصر المشروع المقدر تكاليفه الجملية التي تناهز 800 مليون دينار .وأكّدت أن أمر الإنتزاع الخاص بالجزء الثاني للمشروع الرابط بين بحيرة بنزرت ومنطقة بشاطر ببنزرت الجنوبية تم عرضه مؤخرا على مجلس وزاري وسيقع نشره بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الثاني من شهر أوت المقبل، وهو يتكون من 178 قطعة منها 120 قطعة راجعة بالملكية للخواص من بينهم 72 وافقوا على عرض الإدارة وعقودهم في مرحلة متقدمة لدى مصالح وزارة أملاك الدولة والقباضة المالية.