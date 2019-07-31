البرنامج المعدل للسهرات المؤجلة ضمن الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي

Mercredi 31 Juillet 2019
وات - أعلنت هيئة تنظيم الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي عن البرنامج المعدل لبقية سهرات الدورة بعد فترة الحداد الوطني (لمدة أسبوع) التي تم إقرارها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إثر وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي يوم الخميس 25 جويلية 2019.
وبخصوص العروض التي تم تأجيلها والتي كانت مبرمجة في الفترة الفاصلة بين 25 و31 جويلية، سيكون الجمهور على موعد يوم 5 أوت مع عرض "عالم ثالث" ويوم 7 أوت مع عرض "الشاوية" للفنان نضال اليحياوي، وسيقتصر العرض على "شاوية" بعد أن كان من المفروض أن يشاركه السهرة الفنان المالي باسيكو كوياتي ومجموعة "نغوني با".
وسيلاقي جمهور الفنانة الجزائرية سعاد ماسي نجمته المفضلة يوم 18 أوت قبل أن يفسح المجال للفن الرابع في اليوم الموالي مع مسرحية "جويف" لحمادي الوهايبي إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان.
وجاء في بلاغ الهيئة المديرة أنه تم استئناف عمليات بيع التذاكر بكل من المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار الثقافة ابن رشيق تونس ومكتبة النعيم بنابل وجمعية صيانة المدينة بالحمامات.
كما يمكن اقتناء التذاكر أيضا عبر موقع المهرجان www.festivaldehammamet.com
وللإشارة فإن تذاكر العروض السابق ذكرها تبقى صالحة في المواعيد الجديدة فيما يمكن لمن يتعذر عليهم الحضور في هذه المواعيد استرجاع تذاكرهم الالكترونية أو الورقية إلى غاية يوم 4 أوت 2019 عبر الاتصال بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الظهر .
وبخصوص العروض التي تم تأجيلها والتي كانت مبرمجة في الفترة الفاصلة بين 25 و31 جويلية، سيكون الجمهور على موعد يوم 5 أوت مع عرض "عالم ثالث" ويوم 7 أوت مع عرض "الشاوية" للفنان نضال اليحياوي، وسيقتصر العرض على "شاوية" بعد أن كان من المفروض أن يشاركه السهرة الفنان المالي باسيكو كوياتي ومجموعة "نغوني با".
وسيلاقي جمهور الفنانة الجزائرية سعاد ماسي نجمته المفضلة يوم 18 أوت قبل أن يفسح المجال للفن الرابع في اليوم الموالي مع مسرحية "جويف" لحمادي الوهايبي إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان.
وجاء في بلاغ الهيئة المديرة أنه تم استئناف عمليات بيع التذاكر بكل من المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار الثقافة ابن رشيق تونس ومكتبة النعيم بنابل وجمعية صيانة المدينة بالحمامات.
كما يمكن اقتناء التذاكر أيضا عبر موقع المهرجان www.festivaldehammamet.com
وللإشارة فإن تذاكر العروض السابق ذكرها تبقى صالحة في المواعيد الجديدة فيما يمكن لمن يتعذر عليهم الحضور في هذه المواعيد استرجاع تذاكرهم الالكترونية أو الورقية إلى غاية يوم 4 أوت 2019 عبر الاتصال بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الظهر .
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Par:nahed_ammar (Tunisia )
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