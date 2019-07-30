الرابطة 1 : الكشف عن رزنامة مباريات مرحلة الذهاب

Mardi 30 Juillet 2019



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- كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن رزنامة مباريات مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2020//2019 :الجولة الاولى : من 23 الى 25 اوت 2019الجولة الثانية : 27 و 28 اوت 2019الجولة الثالثة : 13 و 14 سبتمبر 2019الجولة الثالثة (مقابلات مؤجلة) : 24 و 25 سبتمبر 2019الجولة الرابعة : من 27 إلى 29 سبتمبر 2019الجولة الرابعة (مقابلات مؤجلة) : 01 و 02 أكتوبر 2019الجولة الخامسة : 04 و 05 أكتوبر 2019الجولة السادسة : 22 و 23 أكتوبر 2019الجولة السابعة : من 01 إلى 03 نوفمبر 2019الجولة الثامنة : من 08 إلى 10 أكتوبر 2019الجولة التاسعة : من 22 إلى 24 نوفمبر 2019الجولة العاشرة : من 29 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2019الجولة العاشرة (مقابلات مؤجلة) : من 03 إلى 04 ديسمبر 2019الجولة الحادية عشر : من 06 إلى 08 ديسمبر 2019الجولة الثانية عشرة : من 13 إلى 15 ديسمبر 2019الجولة الثالثة عشرة : من 27 إلى 29 ديسمبر 2019 .