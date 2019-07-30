Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hob Eeh  

الرابطة 1 : الكشف عن رزنامة مباريات مرحلة الذهاب

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
وات - كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن رزنامة مباريات مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2020//2019 :

الجولة الاولى : من 23 الى 25 اوت 2019


الجولة الثانية : 27 و 28 اوت 2019

الجولة الثالثة : 13 و 14 سبتمبر 2019

الجولة الثالثة (مقابلات مؤجلة) : 24 و 25 سبتمبر 2019

الجولة الرابعة : من 27 إلى 29 سبتمبر 2019

الجولة الرابعة (مقابلات مؤجلة) : 01 و 02 أكتوبر 2019

الجولة الخامسة : 04 و 05 أكتوبر 2019

الجولة السادسة : 22 و 23 أكتوبر 2019

الجولة السابعة : من 01 إلى 03 نوفمبر 2019

الجولة الثامنة : من 08 إلى 10 أكتوبر 2019

الجولة التاسعة : من 22 إلى 24 نوفمبر 2019

الجولة العاشرة : من 29 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2019

الجولة العاشرة (مقابلات مؤجلة) : من 03 إلى 04 ديسمبر 2019

الجولة الحادية عشر : من 06 إلى 08 ديسمبر 2019

الجولة الثانية عشرة : من 13 إلى 15 ديسمبر 2019

الجولة الثالثة عشرة : من 27 إلى 29 ديسمبر 2019 .

  
  
     
  
cadre-81b99c4f7134cdcf7c6d0a69088dff5b-2019-07-30 18:46:54






0 de 0 commentaires pour l'article 186647



En continu

الثلاثاء 30 جويلية 2019 | 27 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:41
27°
 27° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2237°-2442°-2841°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564515079|186647 990|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires