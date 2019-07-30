ارتفاع ملحوظ في الحرارة مع ظهور الشهيلي بداية من غرة أوت 2019

Mardi 30 Juillet 2019



وات

- يتميز الوضع الجوي بداية من يوم الخميس غرة أوت 2019 بارتفاع ملحوظ في الحرارة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العاديّة لشهر أوت بفارق بين 06 و 10 درجات وتتراوح القصوى بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و 44 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى حدود 46 درجة.وينتظر حسب نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم الثلاثاء،عن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا بالمناطق الساحلية الشمالية يوم الجمعة 02 أوت 2019 وفي نهاية الأسبوع بينما تتواصل مرتفعة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.