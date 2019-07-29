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الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تهيب برئيس الحكومة اعادة النظر في الأمر الحكومي الصادر في 12جويلية 2019

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
بلاغ صحفي - تهيب الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات بما اتت به عديد المجالس البلدية وخاصة اثر المصاب الجلل بوفاة رجل الدولة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله ، وذلك من خلال برمجة مجالسها البلدية تسمية شوارع وساحات عمومية باسم فقيد الوطن وذلك على غرار بلديات الكرم قرطاج وسكرة إضافة إلى مبادرة عديد المجالس البلدية إلى تسمية شوارع وانهج باسم شخصيات وطنية ساهمت في بناء الدولة الوطنية مما من شأنه أن يعزز روح الانتماء لدى الناشئة ويحفظ الذاكرة الوطنية ويزرع عقلية الاعتراف بالجميل.

لذا وفي إطار ما خولته مجلة الجماعات المحلية من صلاحيات ترتيبية وحرية تدبير المجالس البلدية تبعا للفصل 132 من المجلة المذكورة فإن الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تهيب بالسيد رئيس الحكومة اعادة النظر في الأمر الحكومي الصادر في 12جويلية 2019، والذي ينص على عدم تسمية الانهج والساحات العمومية باسم المتوفين من غير الشهداء العسكريين والأمنيين إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وهو ما سيحول دون تمرير وإنفاذ قرارات المجالس البلدية الاخيرة بخصوص الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله ويجانب التطبيق السليم لأحكام المجلة والباب السابع من الدستور التونسي.


  
  
     
  
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