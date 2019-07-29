Lundi 29 Juillet 2019



وات

- أفادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأنه قد تمّ تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم "حزب العهد" رئيسته شهرزاد حداد.وبيّنت في بلاغ لها أنّه تمّ تأسيس هذا الحزب وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، مبيّنة أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح 221 حزبا.