على اثر اعلان وفاة رئيس الجمهورية ،اجتماع طارئ بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- على اثر اعلان وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس ينعقد حاليا اجتماع طارئ بين رئيس المجلس محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر مجلس نواب الشعب .كما افاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب حسان الفطحلي ان اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد ظهر اليوم مشيرا من جهة اخرى ان رئيس البرلمان محمد الناصر قرر الغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى اعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس بمقر المجلس .