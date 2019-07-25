على اثر اعلان وفاة رئيس الجمهورية ،اجتماع طارئ بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - على اثر اعلان وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس ينعقد حاليا اجتماع طارئ بين رئيس المجلس محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر مجلس نواب الشعب .
كما افاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب حسان الفطحلي ان اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد ظهر اليوم مشيرا من جهة اخرى ان رئيس البرلمان محمد الناصر قرر الغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى اعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس بمقر المجلس .
كما افاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب حسان الفطحلي ان اجتماعا لمكتب المجلس سيعقد ظهر اليوم مشيرا من جهة اخرى ان رئيس البرلمان محمد الناصر قرر الغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى اعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس بمقر المجلس .
En continu
- Hier 22:09 استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان
- Hier 20:58 بريطانيا.. بوريس جونسون يبدأ تشكيل حكومته
- Hier 18:42 إقالة قائد ''الدرك الوطني'' في الجزائر
- Hier 16:50 تعيينات جديدة ونقل على رأس شركات النقل
- Hier 16:43 حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس
أول أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:16
|19:34
|16:16
|12:33
|05:19
|03:35
|
35°
|38°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|38°-26
|41°-27
|37°-24
|34°-23
|33°-21
Follow @babnet_Tunisie
(129 460) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 682) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 526) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 479) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 58 497) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 026) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 627) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 253) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 977) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 532) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 604) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 787) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 478) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 509) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 790) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 38 750) البيان الفضيحة..
( 38 047) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 37 633) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 857) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
( 36 849) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي