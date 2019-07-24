جيش البحر يحبط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من إيقاف 9 تونسين من الذكور تتراوح أعمارهم بين 22 و47 سنة كانوا على متن مركب صيد بغرض الهجرة السرية، وذلك على بعد 25 ميلا بحريا جنوبي جزيرة قرقنة، وفق ما صرح به الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري.وأوضح ذات المصدر أن الموقوفين أفادوا بأنهم أبحروا ليلة أمس من ميناء جرجيس بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا، مضيفا أنه تم تسليمهم إلى وحدات الحرس البحري بجرحيس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.