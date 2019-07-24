بن عروس : إدراج المستشفى الجهوي ''الياسمينات'' ضمن قائمة المستشفيات ذات الأولوية من صنف '' أ ''

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- تمّ إدراج المستشفى الجهوي" الياسمينات " ببن عروس ضمن قائمة المستشفيات ذات الأولوية من صنف " أ " وذلك بمقتضى مقرّر أصدرته وزيرة الصحّة بالنيابة سنية بن الشيخ يوم 05 جويلية المنقضي وتم نشره يوم أمس .وينص المقرر الجديد على حذف حذف المستشفى الجهوي ببن عروس من قائمة الجهات ذات الأولوية من صنف " ب" المنصوص عليها بالفصل 2 من مقرّر غرة مارس 2016 وتمكينه من صفة المستشفيات ذات الأولوية من صنف " أ " .وسيمكّن التصنيف الجديد للمستشفى وفق ما صرح به اليوم الأربعاء المدير الجهوي للصحة ببن عروس الطيب شلوف من اعتمادات مالية إضافية وبرمجة اقسام استشفائية جديدة بما يساهم في تطوير وتدعيم القطاع الصحي بالجهة ومعالجة بعض الإشكاليات خاصة المتعلقة منها بتدعيم طب الاختصاص بالمستشفى .ومن المنتظر أن يشهد المستشفى الجهوي " الياسمينات" ببن عروس وفق نفس المصدر نقلة نوعية من حيث نوعية الخدمات الطبية المقدمة بعد الانتهاء من استكمال الدراسات الخاصة بتوسعة وتهيئة قسم التوليد وامراض النساء والذي رصدت له اعتمادات بنحو 1 فاصل 3 مليون دينار وتوسعة قسم الاستعجالي باعتمادات قدرت بنحو 1 فاصل 6 مليون دينار هذا إلى جانب انجاز قطب لجراحة القلب والشرايين بتكلفة اجمالية قدرت بـ9 ملايين دينار .ويطمح المشرفون على المستشفى الجهوي بعد إعادة تصنيفه الى ان يتحول الى مؤسسة استشفائية جامعية يمكن ان تمثل امتدادا للاقطاب الجامعية في العاصمة ووجهة استشفائية لسكان الضواحي الجنوبية للعاصمة التي تشهد توسعا عمرانيا لافتا .ويحتوي مستشفى الياسمينات حاليا على 7 اقسام هي كل من قسم الاستعجالي والنساء والتوليد والانعاش والطب الباطني والأطفال والاشعة والتحاليل .يذكر أن المقرر المؤرخ في 01 مارس 2016 تعلّق بتحديد الاختصاصات الطبية أو الجراحية المعنية والجهات ذات الأولوية وشروط ومدة العمل المطلوبة من الأطباء المتعاقدين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.