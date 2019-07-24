القصرين : حجز 26 من المكيفات الهوائية و16 ألف علبة عصير (مصدر ديواني)

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - تمكنت فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالقصرين ، أوخر الأسبوع المنقضي، وفي إطار جهودها من أجل التصدي لظاهرة التهريب، من حجز 26 مكيف هوائي مهرب تقدر قيمتها المالية بأكثر من 48 الف دينار.
وكانت مكيفات الهواء بحوزة شخص كان قادما من معتمدية فريانة (ولاية القصرين) ومتجها نحو ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده لمراسلة (وات) مصدر ديواني بالجهة.
وأفاد نفس المصدر أن هذه العملية تمت بعد نصب كمين محكم بمدخل معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين، وذلك على إثر ورود معلومات على مصالح الديوانة تفيد بإعتزام شخص تهريب عدد من المكيفات الهوائية .
كما أعلن المصدر الديواني أن الفرق الديوانية بالجهة تمكنت الأسبوع المنقضي، في إطار عملها الميداني اليومي في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية، من حجز 16 ألف علبة عصير مهرب بقيمة مالية تقدر ب 44 ألف دينار.
وتم كذلك، وفق ذات المصدر، حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة تقدر قيمتها ب 5 الاف دينار، وذلك بأحد المسالك التي يعتمدها المهربون في ولاية القصرين، مشيرا إلى أنه تم تحويل كافة السلع المحجوزة الى مقر الفرقة و تحرير محضر في الغرض.
وكانت مكيفات الهواء بحوزة شخص كان قادما من معتمدية فريانة (ولاية القصرين) ومتجها نحو ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده لمراسلة (وات) مصدر ديواني بالجهة.
وأفاد نفس المصدر أن هذه العملية تمت بعد نصب كمين محكم بمدخل معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين، وذلك على إثر ورود معلومات على مصالح الديوانة تفيد بإعتزام شخص تهريب عدد من المكيفات الهوائية .
كما أعلن المصدر الديواني أن الفرق الديوانية بالجهة تمكنت الأسبوع المنقضي، في إطار عملها الميداني اليومي في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية، من حجز 16 ألف علبة عصير مهرب بقيمة مالية تقدر ب 44 ألف دينار.
وتم كذلك، وفق ذات المصدر، حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة تقدر قيمتها ب 5 الاف دينار، وذلك بأحد المسالك التي يعتمدها المهربون في ولاية القصرين، مشيرا إلى أنه تم تحويل كافة السلع المحجوزة الى مقر الفرقة و تحرير محضر في الغرض.
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Par:karimyousef (France )
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