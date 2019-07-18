وزارة التجهيز، تتولى انجاز مشاريع بقيمة 200 مليون دينار في سيدي بوزيد

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- تبلغ القيمة المالية للمشاريع، التي تنجزها وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في ولاية سيدي، 200 مليون دينار ( م د) تتوزع إلى 163 م د في الطرقات والجسور و37 م د في البناءات المدنية، وفق ما بيّنه وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السّالمي، في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، الخميس.وقال السّالمي، إنّ إنجاز مختلف المشاريع المرصودة للجهة يتقدم بنسق جيد، مشيرا الى ان الخصوصية الفلاحية لولاية سيدي بوزيد، دفعت الى ايلاء عناية كبيرة الى المسالك الفلاحية، إذ تمّ التدخل في الفترة (2015 - 2017) لتعبيد أكثر من 100 كلم منها، في حين تم تخصيص اعتمادات لفائدة 83 كلم من المسالك الفلاحية خلال سنة 2019، وذلك في إطار برنامج يشمل تهيئة أكثر من 900 كلم من المسالك الريفية (148 مسلكا في 22 ولاية) سيموّل بقرض كويتي، تحصلت عيله تونس، مؤخرا.وأضاف أنّه تمّ، أيضا، الجهة تم رصد عدد من المشاريع لتهذيب أحياء سكنيّة بالجهة وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، الذي أعطى إشارة انطلاقه، رئيس الحكومة، أوائل شهر جويلية 2019، ويشمل 150 حيا سكنيا بكلفة 635 م د، موزعة على كافة انحاء البلاد لتحسين ظروف عيش أكثر من 800 الف ساكن من الفئات المتوسطة ضعيفة الدخل.ويتواصل العمل، على مستوى البنية التحتية للطرقات، إنجاز الطريق السيارة تونس - جلمة، الذي يمتد على طول 186 كلم، وقد انطلق فتح الحوزة والأشغال، في جوان المنقضي، واعتبر الوزير انه مؤشر ايجابي، بعد تعطل واعتراض عدد من المواطنين.كما أشار إلى تخصيص عدد من المشاريع لحماية المدن من الفيضانات للسنة القادمة.واطلع وزير التجهيز، خلال زيارته، على سير إنجاز عدد من المشاريع على غرار تقوية الطريق الوطنية عدد 3 وتهذيب الطريق الوطنية عدد 83 وتهذيب حيّ النّور الشّرقي والغربي بمدينة سيدي بوزيد ومشروع تهذيب الطريق المحلية عدد 888 وزيارة جسر وادي اللبن.