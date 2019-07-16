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وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير تركيا بتونس

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - إستقبل صباح اليوم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي بمقر الوزارة سفير تركيا بتونس عمر فاروق دوقان الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه في تونس.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات التونسية التركية المتميزة ودعم تركيا لتونس وبالنقلة النوعية التي شهدها التعاون في المجال العسكري بفضل الثقة المتبادلة بين البلدين وحرص البعثة التركية على مزيد تطويره.


كما عبر عن ارتياحه لمشاريع الشراكة والمتعلقة بإنتاج وصناعة المعدات لتلبية حاجيات المؤسسة العسكرية مشيرا أن تونس بحكم موقعها الجغرافي المتميز، تمثل منصة لترويج مثل هذه المنتجات العسكرية في بلدان غرب إفريقيا التي تربطها وإياها علاقات تعاون في المجال العسكري.

وعبّر السفير عن مواصلة دعم بلاده لتونس لمزيد تعزيز أمنها واستقرارها في المنطقة ورغبة مؤسسات التصنيع العسكري التركيّة في تقديم المساعدة التقنيّة والتسهيلات اللّازمة لاقتناء التجهيزات المتلائمة مع حاجيات المؤسسة العسكرية التونسية وإرساء شراكة في ميدان التصنيع العسكري.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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