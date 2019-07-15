مداهمة مذبح عشوائي بمدينة اكودة وحجز 331 كلغ من اللحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- قام الفريق المشترك للجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية امس الاحد بحجز 235 كلغ من لحم البقري و 96 كلغ من لحم الماعز وذلك بعد مداهمة مذبح عشوائي بمدينة اكودة يقوم صاحبه بذبح الحيوانات دون مراعاة شروط و قواعد حفظ الصحة في عملية الذبح و دون الخضوع للمراقبة الصحية البيطرية وقد تم وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بسوسة احمد المثلوثي لمراسل وات بالجهة تأمين المحجوزات بالمسلخ البلدي بسوسة الى حين استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالاتلاف عماد