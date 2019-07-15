Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

في قضية فساد مالي ....رفض الافراج عن رجل الأعمال كمال الشملي

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - رفضت مؤخرا دائرة الاتعام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رجل الأعمال كمال الشملي الذي تعلقت به تهم ديوانية وغسيل اموال ...
وكانت هيئة الدفاع قد طعنت بالتعقيب مؤخرا في قرار دائرة الاتهام التى احالت ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة وقد قررت محكمة التعقيب احالة ملف القضية على انظار دائرة اتهام مغايرة ...



  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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