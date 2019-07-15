في قضية فساد مالي ....رفض الافراج عن رجل الأعمال كمال الشملي

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- رفضت مؤخرا دائرة الاتعام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رجل الأعمال كمال الشملي الذي تعلقت به تهم ديوانية وغسيل اموال ...وكانت هيئة الدفاع قد طعنت بالتعقيب مؤخرا في قرار دائرة الاتهام التى احالت ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة وقد قررت محكمة التعقيب احالة ملف القضية على انظار دائرة اتهام مغايرة ...