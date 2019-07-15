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بنزرت: وفاة شخص اثر انفجار قارورة غاز باحد المقاهى بمدينة ماطر

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - اسفر انفجار قارورة غاز باحد المقاهي الواقعة وسط مدينة ماطر، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة عامل وتضرر المقهى، وذلك حين كان الفريق العامل يستعد لفتح المحل للعموم، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وقد تحول والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة محمد قويدر، رفقة معتمد المكان توفيق نويرة والمدير الجهوي للحماية المدنية خميس بن علي الى مكان الحادث لمعاينة ما حدث وتوجيه التدخلات لتامين محيط المكان، وذلك بالتوازي مع تكفل الوحدات الامنية العدلية والفنية وفرقة الحماية المدنية بماطر بمهامهم، وفق ذات المصدر.


  
  
     
  
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