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عودة تزويد بعض احياء معتمدية قفصة الجنوبية بماء الشرب بداية من مساء غد السبت

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - ينتظر ان يستأنف تزويد أحياء، "بن يونس" و"النهوض" و"الدقلة" و"الكومباتان" و"القوافل" بمعتمدية قفصة الجنوبية، بالماء الصالح للشراتب من مساء غد السبت، بعد عطب طرأ، صباح الجمعة، على مضخة بئر عميقة مزودة للمعتمدية المذكورة، حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد".
وتتولى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إصلاح العطب الذي طرأ على هذه المضخة.



  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
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Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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