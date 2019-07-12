تخصيص 3 طائرات للجماهير لمؤازرة المنتخب

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- إثر فوز المنتخب الوطني وترشحه للمربع الذهبي إتصل رئيس الحكومة بوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلي مصر ومؤازرة المنتخب في لقائه القادم ضد منتخب السنغال.ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم , أكد هشام بن أحمد وزير النقل لرئيس الجامعة على جاهزية الخطوط التونسية لحسن ترتيب الأمور بناء على قرار رئيس الحكومة.وبادر رئيس الجامعة إثر مكالمة يوسف الشاهد بالاتصال برئيس لجنة تنظيم المسابقة لتنسيق عملية الحصول على بطاقة المحب (fan id) وعملية اقتناء التذاكر حتى تتمكن الجماهير دخول الملعب دون أي تعطيلات.كما يتم التنسيق مع سفارة مصر بتونس لاقتصار آجال الحصول على تأشيرة الدخول للتراب المصري وكذلك مع سفير تونس بمصر السيد نجيب منيف لإجراء ما يتعين لحسن استقبال الجماهير التونسية وتسهيل تنقلاتهم ودخولهم إلى الملعب.