الوضع البيئي بوادي القرعة بالهوارية ودار علوش: اهم القرارات المتخذة من طرف الشؤون المحلية والبيئة

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- التأمت عشية امس الأربعاء 10 جويلية 2019 جلسة عمل تحت إشراف مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة بحضور رئيس بلدية الهوارية لمواصلة النظر في الوضع البيئي بوادي القرعة بمنطقتي الهوارية ودار علوش وفي مايلي اهم القرارات :1 - بخصوص سكب مياه الصرف الصحي بوادي القرعة:ــ التزام الديوان الوطني للتطهير بالانتهاء من أشغال ربط مدينة دار علوش بمحطة التطهير بالهوارية قبل نهاية جويلية 2019 ودون تأجيل مهما كانت أسبابه .ــ فصل المياه الصناعية عن المياه الحضرية لمدينة دار علوش وشفطها بهدف نقلها إلى محطة التطهير بالهوارية والشروع في ذلك قبل يوم 15 جويلية 2019.-تحويل مبلغ 30 الف دينار للمجلس الجهوي للتعهد .- إلزام شركة STICAP بتركيز المضخات والعزل النهائي للمياه الصناعية عن الشبكة العمومية للتطهير وذلك في أجل أقصاه يوم الإثننين 15 جويلية 2019 .ــ تولي المندوبية الجهوية للفلاحة :* إحداث حواجز ترابية جانبية للوادي لمنع تسرب المياه للأراضي المحاذية للوادي،* إجراء أشغال جهر الوادي لتجنب وصول المياه إلى البحر- العمل على توفير التمويلات المطلوبة لإنجاز التوسعة والمقدرة كلفتها بـ10 مليون دينار- الإعلان عن طلب عروض يتعلق بالتمديد في المصرف البحري بـ120 متر في مرحلة أولى والتمديد فيه إلى حوالي 1 كلم في مرحلة ثانية وحسب ما ستحدده الدراسة،إستجاب كل من مصنع SOCODAL et BRIMA لشروط السكب والمعالجة حسب الوكالة الوطنية لحماية المحيط و في حالة تجاوزهما للمواصفات المطلوبة يتم تخطئتهما في مرحلة أولى وفي صورة عدم الإمتثال يتم تطبيق التشريع الجاري به العمل دون أجل.4-لإبعاد نقطة سكب المياه الصناعية المعالجة ما بعد تواجد السكان القاطنين بسيدي مذكور،تمت دعوة وزارة الفلاحة لعقد اجتماع طارئ خلال الاسبوع الثالث من شهر جويلية لدراسة الوسط المتلقي للمياه الصناعية المعالجة وتثمينها إما لإعادة إستعمالها لأغراض فلاحية أو تغذية المائدة المائية وذلك بالتنسيق مع البلديتين والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية قبل اتخاذ القرار.تكفّلت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتخصيص 50 الف دينار قصد ربط 16 عائلة قاطنة على حافة الوادي بشبكة مياه الشرب وتعهدت البلدية بتوفير باقي المبلغ والمقدر بـ 26الف دينار .تقديم منحة لبلديتي الهوارية ودار علوش لتأمين رفع الفضلات المنزلية نظرا لتضاعف عدد السكان خلال فترة الصيف.