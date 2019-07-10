سيغما كونساي: '''قلب تونس'' الأول في التشريعية ونبيل القروي يتصدّر الرئاسية

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

- أظهرت نتائج آخر سبر آراء أنجزته مؤسسة ''سيغما كونساي'' بالتعاون مع جريدة المغرب، وتم نشره اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، استقرار حزب ''قلب تونس'' الذي يرأسه نبيل القروي، في المرتبة الأولى من حيث نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 29% وهي تقريبا النسبة ذاتها التي تحصل عليها في شهر جوان الماضي (29.8%).وتراجعت حركة النهضة بـحوالي نقطتين في شهر واحد حيث حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 15% بعد أن كانت في شهر جوان الماضي في حدود 16.8%، فيما سجّل حزب الدستوري الحر تقدما طفيفا وحصل على نسبة 12% (11.3 في شهر جوان) ليقلص الفارق مع حركة النهضة من 5 نقاط في الشهر الماضي إلى 3 نقاط في الشهر الجاري.كما تراجع حزب ''تحيا تونس'' بحوالي نصف نقطة وحصل على 8% من نوايا التصويت للانتخابات لتشريعية ليحتل المرتبة الرابعة متقدما على قائمات جمعية ''عيش تونسي'' بنقطة وحيدة بعد حصولها على 7% من النسبة العامة (كانت في حدود 5.4% في جوان الفارط).كما تصدر رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة للشهر الثالث على التوالي.وتحصل نبيل القروي على نسبة 23% من نوايا التصويت، متقدما على أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي تراجع بثلاث نقاط حيث حصل على نسبة 20% بعد أن كان قد حصل على 23.2% في شهر جوان الماضي.وحافظت رئيس حزب الدستوري الحر عبير موسي على المرتبة الثالثة بنسبة 12%، ثم يأتي رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة بـ 7% وهي نفس النسبة التي تحصل عليها رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.وذكرت جريدة المغرب أنّه تمّ إجراء سبر الآراء في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 جويلية الجاري.يشار الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له يوم الإثنين، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.