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نحو تشغيل 400 متعاون تونسي ضمن مشروع توسعة وحدة انتاح مكونات الطائرات ''cca'' بالمغيرة

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أكد كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ووزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري ان مشروع توسعة وحدة انتاج الطائرات "سي سي أ" ((cca بالمنطقة الصناعية المغيرة 5 سيمكن من تشغيل 400 متعاون اضافي من تونس.
وأوضحا، الثلاثاء، خلال زيارتهما الى مقر هذه الوحدة، ان الكلفة الجملية لمشروع التوسعة تتجاوز 57 مليون دينار وتمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع.




وأشار العذاري الى ان هذه الوحدة، التي تم تركيزها في تونس منذ 2010، تشغل حاليا 170 متعاونا aو"تعتبر من المؤسسات الناجحة لاسيما باستخدامها لأحدث التكنولوجيات وأكثرها تطورا في المجال الصناعي".

وقال الفرياني، من جانبه، ان المنطقة الصناعية بالمغيرة الممتدة على مساحة 20 هكتارا والتي سيقع توسعتها بـ20 هكتار إضافية، أصبحت اليوم معروفة عالميا في صناعة مكونات الطائرات، مشيرا الى ان المؤسسات المتواجدة بالمغيرة تنشط في هذا المجال منذ اكثر من 10 سنوات.
واعتبر الفرياني أن عنصر الثقة لدى المستثمر مكن تونس من ان تكون وجهة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الواعد والذي يشغل يد عاملة ذات كفاءة عالية.
وتختص شركة "cca" في انتاج بوابات الهبوط الأمامية وعناصر جناح وجسم الطائرة وغيرها من مكونات الطائرة.
وتعتبر الشركة أداة شاملة تتلائم مع سوق صناعة الطيران بما لها من مكاتب دراسات وإسناد وهي شريك من الصنف الأول للشركات المصنعة للطائرات في المشاريع بالوكالة الشاملة.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
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