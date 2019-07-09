الكاف: تجميع مليون و121 ألف قنطار من الحبوب وبلوغ طاقة التجميع والتخزين حدودها القصوى

Mardi 09 Juillet 2019
وات - بلغت كميات الحبوب المجمعة بولاية الكاف، منذ بداية موسم الحصاد وإلى غاية اليوم الثلاثاء، مليون و121 ألف قنطار، وفق ما جاء في تصريح لرئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بشير المرايحي، لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المرايحي، أنه تم تجميع 854 ألف قنطار من الشعير و232 ألف قنطار من القمح الصلب، مقابل 35 ألف قنطار من القمح اللين، مشيرا، في هذا السياق، إلى ان كل مراكز التجميع بلغت طاقة تجميع وتخزين قصوى بما جعلها غير قادرة على قبول كميات جديدة قبل إجلاء الكميات المجمعة بها.
وأضاف، أنه تم تخصيص ست شاحنات عسكرية لدعم جهود الاجلاء نحو المراكز المحورية، الى جانب عدة عربات للسكك الحديدية بكل من الكاف والدهماني، ملاحظا صعوبة الوضع بالنسبة لكافة المراكز، نظرا لعدم قدرتها على استيعاب كميات جديدة، على حد قوله.
ومن المنتظر أن يتم خلال هذا الموسم، وفق نفس المصدر، تجميع أكثر من مليوني قنطار، سيما وان الموسم بلغ الان مرحلة متقدمة، حيث قدر تقدم موسم الحصاد بحوالي 75 بالمائة، مقابل تذمر الفلاحون من بطء عمليات الوسق للانتاج مطالبين بالترفيع الفوري في نسق إجلاء الكميات المجمعة بالجهة.
وأوضح المرايحي، أنه تم تجميع 854 ألف قنطار من الشعير و232 ألف قنطار من القمح الصلب، مقابل 35 ألف قنطار من القمح اللين، مشيرا، في هذا السياق، إلى ان كل مراكز التجميع بلغت طاقة تجميع وتخزين قصوى بما جعلها غير قادرة على قبول كميات جديدة قبل إجلاء الكميات المجمعة بها.
وأضاف، أنه تم تخصيص ست شاحنات عسكرية لدعم جهود الاجلاء نحو المراكز المحورية، الى جانب عدة عربات للسكك الحديدية بكل من الكاف والدهماني، ملاحظا صعوبة الوضع بالنسبة لكافة المراكز، نظرا لعدم قدرتها على استيعاب كميات جديدة، على حد قوله.
ومن المنتظر أن يتم خلال هذا الموسم، وفق نفس المصدر، تجميع أكثر من مليوني قنطار، سيما وان الموسم بلغ الان مرحلة متقدمة، حيث قدر تقدم موسم الحصاد بحوالي 75 بالمائة، مقابل تذمر الفلاحون من بطء عمليات الوسق للانتاج مطالبين بالترفيع الفوري في نسق إجلاء الكميات المجمعة بالجهة.
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|Quarts de Finale
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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Par:sarramba (Tunisia )
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