القلعة الكبرى: إصابة 15 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب قاطرات من القطار الرابط بين العاصمة والمهدية

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- جد، ظهر اليوم الاثنين، حادث قطار على مستوى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، تمثل في انقلاب القاطرات الثلاث الأخيرة المكونة لجسم القطار القادم من العاصمة في اتجاه المهدية، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، العميد جلول جاب الل.وأفاد جاب الله، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، الا أنه تسبب في إصابة 15 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، وصف حالتي 2 منهم بالخطيرة، وذلك الى جانب وقوع حالة من الهلع في صفوف ركاب القطار.وذكر المصدر نفسه، تحول وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف على جناح السرعة إلى مكان وقوع الحادث، أين تكفلت بنقل المصابين الى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة وبتوفير مختلف وسائل الإسعافات الأولية لركاب القطار، إلى جانب السعي الى التخفيف من حالات الهلع التي اعترتهم.