تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب الجمعة بالمناطق العليا بكل من الحامة ووذرف وقابس

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار، الجمعة، بالمناطق العليا بكل من الحامة والمطوية ووذرف وقابس تبعا لقيام مصالحها بأشغال لإصلاح عطب طرأ، صباحا، على المحول الكهربائي بمركب شط الفجيج من معتمدية الحامة -ولاية قابس.وأكدت الشركة، وفق بلاغ أصدرته، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من اليوم ذاته.