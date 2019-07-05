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تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب الجمعة بالمناطق العليا بكل من الحامة ووذرف وقابس

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار، الجمعة، بالمناطق العليا بكل من الحامة والمطوية ووذرف وقابس تبعا لقيام مصالحها بأشغال لإصلاح عطب طرأ، صباحا، على المحول الكهربائي بمركب شط الفجيج من معتمدية الحامة -ولاية قابس.
وأكدت الشركة، وفق بلاغ أصدرته، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من اليوم ذاته.



  
  
     
  
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Special can 201
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    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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