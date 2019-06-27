الباك الفرنسية: يسر العبيدي من نموذجي اريانة الاولى بمعدل 19،83

Jeudi 27 Juin 2019
باب نات - أعلنت امس الأربعاء نتائج الباكلوريا الفرنسية ، و قد تحصلت التلميذة النابغة يسر العبيدي التي تدرس بالمعهد النموذجي باريانة (ثالثة رياضيات) على المرتبة الاولى بمعدل 19،83/20.
و كانت نتائج يسر العبيدي باهرة في كل المواد وهي التي تقدمت للمناظرة كمترشحة حرة ، و هذه اعدادها :
فيزياء : 19/20
رياضيات :20/20
علوم الحياة و الأرض : 20/20
عربية : 20/20
تاريخ و جغرافيا : 20 /20
فلسفة : 20/20
فرنسية (شفوي و كتابي): 20/20
انقليزية :20/20
الف مبروك و مسيرة علمية موفقة .
و كانت نتائج يسر العبيدي باهرة في كل المواد وهي التي تقدمت للمناظرة كمترشحة حرة ، و هذه اعدادها :
فيزياء : 19/20
رياضيات :20/20
علوم الحياة و الأرض : 20/20
عربية : 20/20
تاريخ و جغرافيا : 20 /20
فلسفة : 20/20
فرنسية (شفوي و كتابي): 20/20
انقليزية :20/20
الف مبروك و مسيرة علمية موفقة .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|-4
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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