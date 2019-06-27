الباك الفرنسية: يسر العبيدي من نموذجي اريانة الاولى بمعدل 19،83

Jeudi 27 Juin 2019



باب نات

- أعلنت امس الأربعاء نتائج الباكلوريا الفرنسية ، و قد تحصلت التلميذة النابغة يسر العبيدي التي تدرس بالمعهد النموذجي باريانة (ثالثة رياضيات) على المرتبة الاولى بمعدل 19،83/20.فيزياء : 19/20رياضيات :20/20علوم الحياة و الأرض : 20/20عربية : 20/20تاريخ و جغرافيا : 20 /20فلسفة : 20/20فرنسية (شفوي و كتابي): 20/20انقليزية :20/20الف مبروك و مسيرة علمية موفقة .