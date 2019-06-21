محاكمة دكتور في الهندسة عائد من صفوف داعش الارهابي.

Vendredi 21 Juin 2019



باب نات

- شرعت صباح اليوم الجمعة 21جوان 2019 الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية تعلقت بسفر دكتور في الهندسة الى داعش الارهابي منذ 2015والقتال في صفوفه بعد أن ادلى له البيعة وتلقى تدريبات في ليبيا ...وقد كشفت الابحاث في القضية ان المتهم كان يمجد تنظيم داعش الارهابي على موقعه الاجتماعي فايس بوك منذ 2014ثم ترسخت في ذهنه فكرة السفر الى سوريا والالتحاق بصفوفه فسافر الى تركيا ثم عبر الحدود التركية السورية والتحق بأحد معسكرات داعش وتم تمكينه من سلاح كلاشنكوف واصبح من مقاتليه ....وقد حضر محاميه اليوم وطلب من المحكمة التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع موضحا ان منوبه دكتور في الهندسة وانه تم التغرير به ...المحكمة قررت تاخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة ....