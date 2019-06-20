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أكثر من 700 خبير ومسؤول دولي يشاركون سنة 2020 بتونس في مؤتمر أممي حول الطفولة دون عقوبات جسدية (وزيرة المرأة)

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - سيشارك أكثر من 700 خبير ومسؤول دولي رفيع المستوى في المؤتمر الأممي حول "الطفولة دون عقوبات جسدية" الذي ستحتضنه تونس في سنة 2020 وفق ما كشفته وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي لـ(وات).

وقالت الوزيرة على هامش انعقاد الجلسة العادية الأولى لبرلمان الطفل دورة 2019-2020 إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاحتضان هذا المؤتمر في اطار اختيار تونس عاصمة أممية للطفولة دون عقوبات جسدية في سنة 2020 مشيرة الى ان تونس ستتسلم المشعل لاحتضان هذه التظاهرة من مالطا رئيسة هذا المؤتمر في سنة 2018 وستتبع تنظيم هذا المؤتمر، الذي ترعاه الأمم المتحدة وتتكفل بجيمع نفقاته، تظاهرات عديدة طيلة سنة 2020 في العاصمة والجهات للتعريف بالمكاسب والإنجازات والتشريعات والبرامج التي تعنى بحماية الطفولة.


يذكر أن تونس حلت بالمركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019، وفق المؤشر السنوي لحقوق الطفل الذي تنجزه منظمة حقوق الأطفال الهولندية بالتعاون بين جامعة "إيراسموس روتردام" وكلية "إيراسموس" للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية.
وجاءت تونس في المركز 15 عالميا في مؤشر حقوق الطفل 2019، تليها النرويج في المركز 16 ولاتفيا في المركز 17 والشيلي في المرتبة 18 وأستراليا في المرتبة 19.
وتصدرت آيسلاندا قائمة الدول، تليها البرتغال في المركز الثاني وسويسرا في المركز الثالث.

  
  
     
  
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