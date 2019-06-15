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وزير العدل يستقبل كل من رئيس الترجي التونسي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم

Samedi 15 Juin 2019

Samedi 15 Juin 2019
باب نات - استقبل ظهر اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي السيدين حمدي المدب رئيس جمعية الترجي الرياضي التونسي ووديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم،وقد مثّل اللّقاء مناسبة تمّ خلالها تقديم عرض حول مختلف مستجدّات الملف المتعلّق بلقاء إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بالملعب الأولمبي برادس والإجراءات التي ينوي فريق الترجي الرياضي التونسي القيام بها في الغرض.

ومن جانبه، أكد وزير العدل دعم الدولة لفريق الترجي الرياضي التونسي ولكل النوادي التونسية أثناء مشاركاتها في المسابقات الرياضية الدولية ومساندتها الكاملة لكل القرارات والخطوات التي يعتزم القيام بها في إطار الدفاع عن حقوقه وذلك في كنف احترام استقلالية الهياكل والجمعيات الرياضية.


  
  
     
  
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