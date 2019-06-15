أريانة : تخصيص 10 رافعات سيارات في حملة لمنع التوقف والوقوف وسط مدينة اريانة

Samedi 15 Juin 2019
وات - نفّذت بلدية اريانة اليوم السبت حملة وسط المدينة لمنع اصحاب السيارات من التوقف والوقوف بالشوارع الرئيسية ومحيط السوق البلدي وذلك لتيسير حركة المرور والتصدي لظاهرة التوقف العشوائي للعربات لاسيما على الرصيف وبالمنافذ الرئيسية لمدينة الورود.
وحسب ما ذكره رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد لمراسلة (وات) فقد تجندت نحو 10 رافعات للسيارات تابعة للوكالة البلدية للتصرف لرفع السيارات المخالفة على طول شارع علي البلهوان وعلى مستوى منطقة باب الحديد وشارع قرطاج ومحيط السوق البلدي باريانة والانهج القريبة منه في حملة "غير مسبوقة" على حد تعبيره.
وأكد أن عملية رفع السيارات ستتم بصفة دورية باريانة المدينة وخاصة نهاية الاسبوع، مشيرا الى تعمّد العديد من الموطنين من اصحاب السيارات وضع عرباتهم بصفة عشوائية بالشوارع الرئيسية وبمحيط السوق البلدي في تحدّ واضح لعلامات المرور والنظام العام بما يتسبب في تعطيل حركة المرور والاضرار بجمالية المدينة خصوصا ع تفاقم ظاهرة استغلال الرصيف بوضع العربات على جنباته دون مراعاة للمترجلين، وفق تعبيره.
وقد شهد وسط مدينة أريانة منذ ساعات الصباح الاولى حركية غير عادية بسبب تواتر رافعات السيارات التي تقوم بتحويل العربات المخالفة الى مستودع الحجز البلدي قرب القاعة المغطاة بشارع فرحات حشاد فيما انتشرت الوحدات الامنية لمنع اية تجاوزات محتملة من قبل المواطنين وقد سارع العديد من اصحاب السيارات الى مغادرة وسط المدينة قبل استكمال تجوالهم وتسوّقهم خوفا من "الشنقال".
س ف
وحسب ما ذكره رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد لمراسلة (وات) فقد تجندت نحو 10 رافعات للسيارات تابعة للوكالة البلدية للتصرف لرفع السيارات المخالفة على طول شارع علي البلهوان وعلى مستوى منطقة باب الحديد وشارع قرطاج ومحيط السوق البلدي باريانة والانهج القريبة منه في حملة "غير مسبوقة" على حد تعبيره.
وأكد أن عملية رفع السيارات ستتم بصفة دورية باريانة المدينة وخاصة نهاية الاسبوع، مشيرا الى تعمّد العديد من الموطنين من اصحاب السيارات وضع عرباتهم بصفة عشوائية بالشوارع الرئيسية وبمحيط السوق البلدي في تحدّ واضح لعلامات المرور والنظام العام بما يتسبب في تعطيل حركة المرور والاضرار بجمالية المدينة خصوصا ع تفاقم ظاهرة استغلال الرصيف بوضع العربات على جنباته دون مراعاة للمترجلين، وفق تعبيره.
وقد شهد وسط مدينة أريانة منذ ساعات الصباح الاولى حركية غير عادية بسبب تواتر رافعات السيارات التي تقوم بتحويل العربات المخالفة الى مستودع الحجز البلدي قرب القاعة المغطاة بشارع فرحات حشاد فيما انتشرت الوحدات الامنية لمنع اية تجاوزات محتملة من قبل المواطنين وقد سارع العديد من اصحاب السيارات الى مغادرة وسط المدينة قبل استكمال تجوالهم وتسوّقهم خوفا من "الشنقال".
س ف
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