محمد الفاضل محفوظ يلتقي نشطاء ضدّ عقوبة الإعدام

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- كان لمحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لقاء اليوم بشكري لطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وراقية شهيدة الكاتبة العامة للإئتلاف ونيكولا بيرون Nicolas PERRON مدير البرامج بالائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام.واطلع الوزير بالمناسبة على ملامح التنسيق الدولي بخصوص مخرجات ونتائج المؤتمر العالمي السابع للائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي مثّل فيه تونس بمقر البرلمان الأوروبي موفى فيفري الماضي.وجدد محمد الفاضل محفوظ التأكيد خلال هذا اللقاء على حرص تونس الدائم على تطوير التشريعات وتعزيز الضمانات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وملاءمتها مع مقتضيات دستورها الجديد والتزاماتها الدولية.يذكر أن الفصل 22 من الدستور ينصّ على أن “الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في الحالات القصوى التي يضبطها القانون”، في حين تنص المجلة الجزائية على عقوبة الإعدام التى لم يتم تنفيذها في تونس منذ سنة 1991.