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وزارة المرأة تنظم شهرا تحسيسيا حول ''مكافحة الاستغلال الاقتصادي للفتيات والتصدي لتشغيلهن''

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، خلال الفترة من 12 جوان الحالي إلى 12 جويلية 2019، شهرا تحسيسيا حول " مكافحة الاستغلال الاقتصادي للفتيات والتصدي لتشغيلهن".

وتندرج هذه التظاهرة، وفق ما ورد في ورقة إعلامية، صادرة عن الوزارة، اليوم الجمعة، في إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الموافق ليوم 12 جوان من كل سنة تحت شعار " تشغيل الأطفال يحرمهم من حقهم في الحلم"، وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية ( 2017-2020 ) لاسيما فيما يتعلق بمحور التمكين الاجتماعي للفتيات والنساء في الريف.


وسيتم بالمناسبة تنظيم جملة من الأنشطة التحسيسية على المستويين المركزي والجهوي بهدف التوعية بمخاطر الانقطاع المدرسي وتشغيل الأطفال، وحشد دعم الهياكل العمومية المختصة ومكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لهذه الظاهرة والتبليغ عن الوسطاء لتشغيل المعينات المنزليات تكريسا لثقافة الإشعار المحمولة على كل المواطنين والتي من شأنها المساهمة في دعم جهود سلك مندوبي حماية الطفولة في المجال، وفق ذات الوثيقة.
وتشير الاحصائيات الأخيرة الواردة ضمن التقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة، إلى أن عدد الإشعارات المتصلة بجرائم الاتجار بالأطفال قد بلغت 368 إشعارا سنة 2018.

  
  
     
  
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