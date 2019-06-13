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العاصمة الاردنية عمان تستضيف السوبر العربي لكرة اليد بين الترجي الرياضي والغرافة القطري

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
وات - تستضيف العاصمة الاردنية عمان يوم 22 سبتمبر المقبل السوبر العربي لكرة اليد الذي سيجمع بين الترجي الرياضي التونسي الفائز بالبطولة العربية للاندية البطلة والغرافة القطري حامل لقب الكاس العربية للاندية ابطال الكؤوس.

وتولى الاتحاد العربي لكرة اليد والاتحاد الاردني للعبة يوم الخميس التوقيع على بروتوكول تنظيم مسابقة كاس السوبر وكذلك بطولة الاندية العربية للرجال والسيدات المقررة بعمان خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.


وكان الترجي الرياضي توج بالبطولة العربية للاندية البطلة بتغلبه في الدور النهائي على مواطنه نادي ساقية الزيت فيما احرز الغرافة القطري لقب الكاس العربية للاندية ابطال الكؤوس عقب تفوقه في النهائي على الاتحاد الليبي.

  
  
     
  
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