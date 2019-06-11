حسين العبّاسي : النهضة ستكون الحزب الأوّل في الإنتخابات التشريعية بفضل خزّانها الإنتخابي القار

Mardi 11 Juin 2019



باب نات

في حوار له مع قناة روسيا اليوم و الذي نشر تحت عنوان " الحائز على نوبل للسلام يتوقع فوز النهضة في انتخابات تونس!"،تحدّث حسين العباسي الأمين العام السابق للإتحاد التونسي للشغل ،عن تجربة الحوار الوطني سنة 2013، والتي اعتبرها تجربة رائدة مكنت تونس من الخروج من أزمتها السياسية بعد صيف ساخن كانت فيه البلاد على أعتاب إحتراب أهلي ،و في توقعاته حول نتائج الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر من هذه السنة ،إعتبر العباسي أن حركة النهضة حسب عديد المؤشرات ستكون الحزب الأول بإعتبار خزّانها الإنتخابي القار حسب تعبيره