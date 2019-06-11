حسين العبّاسي : النهضة ستكون الحزب الأوّل في الإنتخابات التشريعية بفضل خزّانها الإنتخابي القار

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع قناة روسيا اليوم و الذي نشر تحت عنوان " الحائز على نوبل للسلام يتوقع فوز النهضة في انتخابات تونس!"
،تحدّث حسين العباسي الأمين العام السابق للإتحاد التونسي للشغل ،عن تجربة الحوار الوطني سنة 2013، والتي اعتبرها تجربة رائدة مكنت تونس من الخروج من أزمتها السياسية بعد صيف ساخن كانت فيه البلاد على أعتاب إحتراب أهلي ،و في توقعاته حول نتائج الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر من هذه السنة ،إعتبر العباسي أن حركة النهضة حسب عديد المؤشرات ستكون الحزب الأول بإعتبار خزّانها الإنتخابي القار حسب تعبيره
،تحدّث حسين العباسي الأمين العام السابق للإتحاد التونسي للشغل ،عن تجربة الحوار الوطني سنة 2013، والتي اعتبرها تجربة رائدة مكنت تونس من الخروج من أزمتها السياسية بعد صيف ساخن كانت فيه البلاد على أعتاب إحتراب أهلي ،و في توقعاته حول نتائج الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر من هذه السنة ،إعتبر العباسي أن حركة النهضة حسب عديد المؤشرات ستكون الحزب الأول بإعتبار خزّانها الإنتخابي القار حسب تعبيره
1 de 1 commentaires pour l'article 183734
En continu
- Hier 20:23 مصرع شخص في اصطدام مروحية بأحد مباني نيويورك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
26°
|26°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-20
|28°-21
|32°-23
|38°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 87 504) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 419) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 514) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 147) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 031) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 42 242) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 026) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 41 306) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 40 086) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 406) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 661) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 226) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 690) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 399) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 928) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 543) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 982) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 515) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 494) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 345) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: قيس سعيد: أنا ضد المساواة ومع عقوبة الاعدام والمثليون يحصلون على تمويل من الخارج لإفساد الأمة الاسلامية