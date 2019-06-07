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''تصدير +'' و''تايست تونيزيا'' يطلقان مشروعا لتطوير صادرات الصناعات الغذائية في 5 بلدان إفريقية

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
وات - أطلق صندوق "تصدير+" و"تايست تونيزيا"، مشروعا لتطوير صادرات قطاع الصناعات الغذائية الفلاحية والأنشطة ذات الصلة وتعزيز تموقعها في 5 أسواق مستهدفة (افريقيا جنوب الصحراء والكامرون والكوت دي فوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا).
ويتمثل هذا المشروع، وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، في تجميع المؤسسات المعنية وتوحيد جهودها من اجل تحسين عملية نفاذها الى الأسواق المستهدفة وضمان ديمومتها من خلال تركيز مشاريع تجارية في بعض البلدان المعنية بهذا البرنامج.

ومن المنتظر ان يفضي هذا المشروع، الى توفير عرض دولي فعال وقوي يمكن من الاستجابة بطريقة ناجعة للفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة، وتعزيز تواجد مؤسسات المجموعة في الأسواق المعنية من خلال إرساء شراكات مربحة مع الفاعلين المحليين فضلا عن ضمان استدامة انشطة الفاعلين الإقتصاديين التونسيين في هذه الاسواق.


وقد سجلت عشر مؤسسات تونسية منخرطة في صندوق "تصدير+" و"تاست تونيزيا " في هذا المشروع، وهي تنشط في قطاعات الفلاحة والصيد والصناعات الغذائية والمعدات الصناعية المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمنتجات والخدمات المتعلقة بالقطاع الفلاحي .
ويتواصل هذا المشروع على مدى 18 شهرا من شهر جوان 2019 إلى غاية أكتوبر 2020، بتكلفة جملية تقدر1800000 دينار.

  
  
     
  
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