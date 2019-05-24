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حسونة الناصفي: مشاورات حركة مشروع تونس مع نداء تونس (شق الحمامات) متقدّمة جدّا من أجل التوحيد في إطار النداء التاريخي

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - أفاد أمين عام حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، بأنّ المشاورات مع حركة نداء تونس (شق الحمامات) متقدّمة جدّا، من أجل التوحيد في إطار النداء التاريخي.
واعتبر الناصفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ الأمور "إيجابية" وأنّه سيتمّ في الساعات القليلة القادمة الإعلان عن التفاصيل حول مسار التوحيد استعدادا للإنتخابات القادمة.

وكانت حركة مشروع تونس قد انطلق منتصف الأسبوع الماضي في مشاورات مع نداء تونس (شق الحمامات)، بهدف وضع التفاصيل التى يمكن أن تجمع الحزبين من أجل خوض غمار الإنتخابات القادمة بصفة موحدة.


كما كان حزب "المشروع" أعلن سابقا في بيان له عن اجتماع الكتلتين البرلمانيتين للحركتين، بهدف الإتفاق حول سبل التنسيق بينهما في ما تبقّى من المدة النيابية، معتبرا أن هذا الاجتماع "يعد خطوة هامة على طريق مساعي توحيد القطب الوطني العصري" ومشيرا في الآن ذاته إلى تواصل الحوار مع حزبي تحيا تونس والبديل ومجموعة من المستقلين.

يذكر أن حركة نداء تونس، الحزب الفائز في انتخابات 2014، شهدت انشقاقات عدة بسبب اختلاف وجهات النظر، إذ انشقت عن الحركة عدة أحزاب، من بينها مشروع تونس وتحيا تونس، بالإضافة إلى نزاع حالي حول التمثيلية القانونية للحزب بين قيادتين، أولى يترأسها حافظ قايد السبسي وأخرى يقودها سفيان طوبال.

  
  
     
  
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