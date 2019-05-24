Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - Kharja min bit Abouha  

المحكمة الإبتدائية ببن عروس تقضي بإقرار الحجز الذي نفذته ''الهايكا'' ضد قناة ''نسمة''

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - أصدرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس الخميس، حكما يقضي بإقرار الحجز الذي تم تنفيذه بموجب محضر الحجز، من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ضد القناة التلفزية الخاصة "نسمة" بتاريخ 25 أفريل 2019، والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر.

وذكرت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن مجلسها كان قد أصدر قرارا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة، نظرا لممارستها نشاطات بث دون إجازة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لسلسلة من الإجراءات واتخاذها لمجموعة من القرارات ضد القناة.
وأكدت أن القائمين على القناة لم يلتزموا بالقوانين والتراتيب النافذة للحصول على إجازة استغلال قناة تلفزية خاصة من الهيئة، مما اضطرها لاتخاذ قرار في 13 جويلية 2018 يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة "نسمة"، على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.


يشار الى أن نبيل القروي صاحب قناة "نسمة"، كان قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها يوم 26 أفريل الفارط عقب تنفيذ قرار "الهايكا"، "بان القناة أصبحت مصدر إزعاج وقلق لحكومة يوسف الشاهد، باعتبارها قناة التونسيين وصوت المواطن التونسي الذي جوّعته الحكومة وزادت في تفقيره"، مضيفا في السياق ذاته، أنّ الحكومة توظّف مؤسسات الدولة لإسكات صوت الإعلام والشعب (في إشارة الى عدم استقلالية الهايكا).
كما اعلن القروي أنه قرر التدخل في الشأن السياسي والشأن العام.

  
  
     
  
cadre-f4c279c791077b20111f9d85d6b1c7bf-2019-05-24 14:05:29






0 de 0 commentaires pour l'article 182892



En continu

الجمعة 24 ماي 2019 | 19 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:29 16:06 12:23 05:05 03:16
30°
 28° % 28 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-1921°-1721°-1722°-1726°-19
  • Avoirs en devises
    13135,5

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33712 DT        1$ =2,99491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   544,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558704373|182892 1194|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires