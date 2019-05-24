المحكمة الإبتدائية ببن عروس تقضي بإقرار الحجز الذي نفذته ''الهايكا'' ضد قناة ''نسمة''

Vendredi 24 Mai 2019



وات

- أصدرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس الخميس، حكما يقضي بإقرار الحجز الذي تم تنفيذه بموجب محضر الحجز، من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، ضد القناة التلفزية الخاصة "نسمة" بتاريخ 25 أفريل 2019، والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر.وذكرت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن مجلسها كان قد أصدر قرارا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة، نظرا لممارستها نشاطات بث دون إجازة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لسلسلة من الإجراءات واتخاذها لمجموعة من القرارات ضد القناة.وأكدت أن القائمين على القناة لم يلتزموا بالقوانين والتراتيب النافذة للحصول على إجازة استغلال قناة تلفزية خاصة من الهيئة، مما اضطرها لاتخاذ قرار في 13 جويلية 2018 يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة "نسمة"، على معنى أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.يشار الى أن نبيل القروي صاحب قناة "نسمة"، كان قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها يوم 26 أفريل الفارط عقب تنفيذ قرار "الهايكا"، "بان القناة أصبحت مصدر إزعاج وقلق لحكومة يوسف الشاهد، باعتبارها قناة التونسيين وصوت المواطن التونسي الذي جوّعته الحكومة وزادت في تفقيره"، مضيفا في السياق ذاته، أنّ الحكومة توظّف مؤسسات الدولة لإسكات صوت الإعلام والشعب (في إشارة الى عدم استقلالية الهايكا).كما اعلن القروي أنه قرر التدخل في الشأن السياسي والشأن العام.