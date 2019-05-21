القصرين: بلدية القصرين تشرع في إستعمال الكبالات للحدّ من الإكتظاظ المروري

Mardi 21 Mai 2019



وات

- للحدّ من الإكتظاظ المروري بالمدينة، شرعت بلدية القصرين، يوم أمس الإثنين، في إستعمال الكبالات لردع المخالفين على مستوى الطرقات الرئيسية للمنطقة البلدية، ومنع الوقوق والتوقف في الأماكن غير المخصصة للسيارات، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة، وفق ما افادت به رئيسة لجنة الأشغال بالبلدية فاطمة دلهومي.واضافت الدلهومي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "قرار إستعمال الكبالات المتخذ من قبل رئيس بلدية القصرين كمال الحمزاوي، جاء بعد أن إشتكى عدد كبير من المواطنين من عدم احترام مستعملي الطريق لقواعد الوقوف والتوقف وركن سياراتهم في الأماكن غير المخصصة لها (فوق الأرصفة وفي حواشي الطرقات ...) مما خلق إختناقا مروريا كبيرا.ولفتت في سياق متصل إلى أن "رفع الكبالات عن السيارات المخالفة، يتم مقابل خطية مالية قدرها 10 دنانير مبدئيا، إلى حين ضبط التسعيرة النهائية"، ودعت بالمناسبة كافة المواطنين إلى "احترام قانون الوقوف والتوقف".واستحسن عدد هام من متساكني المدينة في تصريحات أدلوا بها إلى مراسلة (وات) بالجهة هذا الإجراء وطالبوا "بتعميمه على البلديات الكبرى بالجهة لتنظيم حركة المرور وتنجب الإكتظاظ"، فيما طالب عدد آخر "بتوفير العدد الكافي من المآوي قبل الشروع في إستعمال الكبالات وتخطية المخالفين".