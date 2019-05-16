مقرين: اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة لنقل الركاب دون تسجيل خسائر بشرية

Jeudi 16 Mai 2019
وات - جدّ في حدود الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الخميس حادث اصطدام بين شاحنة ثقيلة لحمل السوائل وحافلة لنقل الركاب بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 من جهة مقرين بولاية بن عروس، دون تسجيل أية خسائر بشرية عدا بعض الإصابات والجروح الخفيفة في صفوف عدد من ركاب الحافلة.
وتتمثل صورة الحادث، وفق ماصرح به مصدر من شرطة المرور على عين المكان لمراسل (وات) بالجهة، في اصطدام شاحنة ثقيلة لنقل السوائل عجز سائقها عن إيقافها عند نقطة توقف بسبب عطب فني طرأ على مكابحها بحافلة لنقل المسافرين كانت تسير على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 مما تسبب في عدد من الإصابات الخفيفة لـ16 من الركاب.
وتسبّب الاكتظاظ الذي شمل جانبي الطريق في تعطيل حركة المرور في الاتجاهين لفترة زمنية، مما استدعى تدخل أعوان شرطة المرور لتيسير الحركة عبر منافذ جانبية.
كما تحولت الحماية المدنية الى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المراكز الاستشفائية القريبة اين تم تقديم الإسعافات الضرورية لهم قبل الاذن لهم بالمغادرة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية ببن عروس، فتحي اللطيف، مراسل (وات).
وتتمثل صورة الحادث، وفق ماصرح به مصدر من شرطة المرور على عين المكان لمراسل (وات) بالجهة، في اصطدام شاحنة ثقيلة لنقل السوائل عجز سائقها عن إيقافها عند نقطة توقف بسبب عطب فني طرأ على مكابحها بحافلة لنقل المسافرين كانت تسير على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 مما تسبب في عدد من الإصابات الخفيفة لـ16 من الركاب.
وتسبّب الاكتظاظ الذي شمل جانبي الطريق في تعطيل حركة المرور في الاتجاهين لفترة زمنية، مما استدعى تدخل أعوان شرطة المرور لتيسير الحركة عبر منافذ جانبية.
كما تحولت الحماية المدنية الى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المراكز الاستشفائية القريبة اين تم تقديم الإسعافات الضرورية لهم قبل الاذن لهم بالمغادرة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية ببن عروس، فتحي اللطيف، مراسل (وات).
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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