الكاميرا المركزة في فرع البنك التونسي بمدينة وادي الليل غير معطبة (توضيح)

Jeudi 16 Mai 2019
وات - أكد المسؤول على السلامة في البنك التونسي مصطفى بوعقلين، أن جميع أنظمة الأمان والحماية الإلكترونية المركزة في مختلف فروع البنك تعمل بشكل جيد بما في ذلك كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية.
وأوضح أن الكاميرا المركزة في فرع البنك التونسي بمدينة وادي الليل الذي تعرض إلى محاولة سطو في وقت متأخرا من الليلة الفاصلة بين الاثنين 13 ماي والثلاثاء 14 ماي 2019، لم تكن معطبة كما تم تداوله في وسائل الاعلام.
وكان أعوان الحرس الوطني بوادي الليل، قد أحبطوا عمليّة سطو على فرع البنك التونسي بمدينة وادي الليل، في وقت متأخرا من الليلة الفاصلة بين الاثنين 13 ماي والثلاثاء 14 ماي 2019 وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح ذات المصدر، أن البنك المذكور سجل محاولة سطو بإقدام مجهولين على محاولة خلع نافذة حديديّة باستعمال مقص من الحجم الكبير، بعد تفطن عناصر الحرس الوطني وتدخلهم لإفشال العمليّة، مشيرا إلى أن الفاعلين لاذوا بالفرار.
وأوضح أن الكاميرا المركزة في فرع البنك التونسي بمدينة وادي الليل الذي تعرض إلى محاولة سطو في وقت متأخرا من الليلة الفاصلة بين الاثنين 13 ماي والثلاثاء 14 ماي 2019، لم تكن معطبة كما تم تداوله في وسائل الاعلام.
وكان أعوان الحرس الوطني بوادي الليل، قد أحبطوا عمليّة سطو على فرع البنك التونسي بمدينة وادي الليل، في وقت متأخرا من الليلة الفاصلة بين الاثنين 13 ماي والثلاثاء 14 ماي 2019 وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح ذات المصدر، أن البنك المذكور سجل محاولة سطو بإقدام مجهولين على محاولة خلع نافذة حديديّة باستعمال مقص من الحجم الكبير، بعد تفطن عناصر الحرس الوطني وتدخلهم لإفشال العمليّة، مشيرا إلى أن الفاعلين لاذوا بالفرار.
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