سيدي بوزيد: افتتاح موسم جني الخوخ بمعتمدية الرّقاب

Mardi 14 Mai 2019



وات

- تم، اليوم الثلاثاء، الإعلان رسميّا عن انطلاق موسم جني الخوخ بإحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بحضور والي الجهة، محمد صدقي بوعون، وممثّلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة.ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي للخوخ بولاية سيدي بوزيد للموسم الفلاحي 2018- 2019، حسب ما أُعلن عنه اليوم، 24344 طن، منها 22593 طن خوخ بدري، ممتدة على 1153 هكتار و1505 طن خوخ فصلي (186 هكتار) و246 طن خوخ متأخر (7 هكتارات).وتحتل معتمدية الرّقاب، المرتبة الأولى جهويا في انتاج الخوخ بـ16785 طن، على مساحة 678 هكتار، تليها معتمدية المزونة بـ1970 طن (128 هكتار) ثم المكناسي 1300 طن (90 هكتار)، فسيدي علي بن عون ب 1055 طن (48 هكتار) ثم منزل بوزيان ب 902 طن (99 هكتار) وتحتل معتمدية السبالة المرتبة الأخيرة ب 57 طن (6 هكتارات).يذكر أن إنتاج الخوخ بولاية سيدي بوزيد شهد ارتفاعا من 15787 طن خلال موسم 2013- 2014 إلى 24344 طن، خلال الموسم الحالي، مما سيساهم في ارتفاع كميات الخوخ المصدرة من 380 طن إلى 540 طن خلال نفس الفترة.