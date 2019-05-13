مدنين :سفير بنغلاديش بتونس يزور بجرجيس المهاجرين من ابناء بلده الناجين من حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية

Lundi 13 Mai 2019
وات - زار اليوم سفير بنغلاديش بتونس المقيم بطرابلس" شيخ إسكندر علي "المهاجرين من ابناء بلده الناجين من حادثة غرق مركب مهاجرين غير شرعيين نهاية الأسبوع الماضي قبالة سواحل صفاقس قادمين من السواحل الليبية وفق رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي منجي سليم .
واطلع السفير بالمناسبة على الاوضاع الصحية للمهاجرين الاربعة الذين يقيمون بالمستشفى الجهوي بجرجيس كما تعرف على اوضاع بقية المهاجرين العشرة أصيلي بنغلاديش المقيمين بمركز ايواء المهاجرين بجرجيس خاصة وان وضعيتهم الصحية والنفسية صعبة بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم واصدقاء لهم في هذا الحادث.
واوضح الدكتور منجي سليم ان 51 مهاجرا من بنغلاديش كانوا على متن ذلك المركب مشيرا الى انه ثبت حاليا وفاة 28 شخص وفق شهادات الناجين من عملية غرق المركب الذين بلغ عددهم 14 مهاجرا من بنغلاديش.
واشار ذات المصدر الى ان سفارة بنغلاديش ستعد وثائق سفر 3 مهاجرين طلبوا العودة عن طواعية الى بلادهم فيما خير البقية ارجاء سفرهم الى حين إيجاد فرص عمل الى جانب تعهد السفارة بنقل جثة احد الغرقى الذي تم التعرف على هوية صاحبها.
وتوجه السفير الذي قدم من طرابلس بالشكر الى الهلال الأحمر التونسي على جهوده في الإحاطة بالمهاجرين وتأمين ظروف إقامتهم وإعاشتهم مؤكدا تظافر الجهود لإيقاف هذا النزيف من الهجرة غير الشرعية وذلك وفق ما نقله المصدر الطبي الذي رافقه في هذه الزيارة.
واطلع السفير بالمناسبة على الاوضاع الصحية للمهاجرين الاربعة الذين يقيمون بالمستشفى الجهوي بجرجيس كما تعرف على اوضاع بقية المهاجرين العشرة أصيلي بنغلاديش المقيمين بمركز ايواء المهاجرين بجرجيس خاصة وان وضعيتهم الصحية والنفسية صعبة بسبب فقدانهم لأشقائهم وأقاربهم واصدقاء لهم في هذا الحادث.
واوضح الدكتور منجي سليم ان 51 مهاجرا من بنغلاديش كانوا على متن ذلك المركب مشيرا الى انه ثبت حاليا وفاة 28 شخص وفق شهادات الناجين من عملية غرق المركب الذين بلغ عددهم 14 مهاجرا من بنغلاديش.
واشار ذات المصدر الى ان سفارة بنغلاديش ستعد وثائق سفر 3 مهاجرين طلبوا العودة عن طواعية الى بلادهم فيما خير البقية ارجاء سفرهم الى حين إيجاد فرص عمل الى جانب تعهد السفارة بنقل جثة احد الغرقى الذي تم التعرف على هوية صاحبها.
وتوجه السفير الذي قدم من طرابلس بالشكر الى الهلال الأحمر التونسي على جهوده في الإحاطة بالمهاجرين وتأمين ظروف إقامتهم وإعاشتهم مؤكدا تظافر الجهود لإيقاف هذا النزيف من الهجرة غير الشرعية وذلك وفق ما نقله المصدر الطبي الذي رافقه في هذه الزيارة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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