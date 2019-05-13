''درر وأوتار'' ... عرض الحنين إلى الجذور ضمن الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

Lundi 13 Mai 2019
وات - "درر وأوتار" ... كان ذلك عنوان العرض الموسيقي الذي قضى معه عشاق الفن الأصيل وليالي رمضان مساء الأحد بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس، أوقات ممتعة وذلك ضمن فعاليات الدورة 23 لمهرجان المدينة.
هذا العرض الموسيقي الذي أحياه نادي الأصيل للموسيقى العربية بصفاقس، أبدعت في حبكته أصوات وأنامل آمنت بأن تهذيب الذائقة السمعية والفنية لدى الناشئة لن تتم إلا عبر إحياء الوصلات الموسيقية التونسية القديمة والمالوف والنهل من الموروث الموسيقي التونسي الأصيل فراحت تلعب على أوتار العود والكمان وغيرها من الالات الموسيقية القديمة لتنسج دررا موسيقية يروق لسماعها الوجدان وتعيد للذاكرة الزمن الذي ابتعد.
رحلة الفن الأصيل التي دامت على مدى نحو ساعتين من الزمن، انطلقت من صفاقس عبر قامات فنية واعدة انتشرت على ركح المركب الثقافي محمد الجموسي بشكل متناغم وحلقت بالجمهور الحاضر الذي كان عدده محترما، نحو غرناطة واشبيليا والفن الأندلسي وذلك في أداء متميز راوح بين الجماعي والفردي. "درر وأوتار" ... هذا العرض الموسيقي الذي أدرج ضمن سهرات الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس، كان بمثابة الحنين والعودة إلى الجذور ... الجذور المتأصلة في المخيال الفني الشعبي التونسي أبدعت في تقديمها عناصر نادي الأصيل للموسيقى العربية بصفاقس عبر وصلات موسيقية نهلت من عيون التراث الموسيقي التونسي والمالوف ومقامات "راست الذيل" و"حسين" و"برول"، فضلا عن التغني بأجمل ما جادت به قامات الفن التونسي القديم مثل علي الرياحي والهادي الجويني و السيدة علية ومحمد الجموسي.
هذا العرض الموسيقي الذي أحياه نادي الأصيل للموسيقى العربية بصفاقس، أبدعت في حبكته أصوات وأنامل آمنت بأن تهذيب الذائقة السمعية والفنية لدى الناشئة لن تتم إلا عبر إحياء الوصلات الموسيقية التونسية القديمة والمالوف والنهل من الموروث الموسيقي التونسي الأصيل فراحت تلعب على أوتار العود والكمان وغيرها من الالات الموسيقية القديمة لتنسج دررا موسيقية يروق لسماعها الوجدان وتعيد للذاكرة الزمن الذي ابتعد.
رحلة الفن الأصيل التي دامت على مدى نحو ساعتين من الزمن، انطلقت من صفاقس عبر قامات فنية واعدة انتشرت على ركح المركب الثقافي محمد الجموسي بشكل متناغم وحلقت بالجمهور الحاضر الذي كان عدده محترما، نحو غرناطة واشبيليا والفن الأندلسي وذلك في أداء متميز راوح بين الجماعي والفردي. "درر وأوتار" ... هذا العرض الموسيقي الذي أدرج ضمن سهرات الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس، كان بمثابة الحنين والعودة إلى الجذور ... الجذور المتأصلة في المخيال الفني الشعبي التونسي أبدعت في تقديمها عناصر نادي الأصيل للموسيقى العربية بصفاقس عبر وصلات موسيقية نهلت من عيون التراث الموسيقي التونسي والمالوف ومقامات "راست الذيل" و"حسين" و"برول"، فضلا عن التغني بأجمل ما جادت به قامات الفن التونسي القديم مثل علي الرياحي والهادي الجويني و السيدة علية ومحمد الجموسي.
En continu
- Hier 20:33 عملية دهس عوني أمن بالقيروان: إيقاف المتهم
- Hier 20:24 انتقادات حادة لوزير الداخلية بسبب القلمامي
- Hier 18:59 منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تركيا !
- Hier 17:22 صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية
- Hier 17:04 الرابطة 1- تعيين حكمي مقابلتي الاربعاء
- Hier 12:57 رمضان: الأسعار تتجاوز الامكانات المستهلك
- Hier 09:24 الآليكا و مخاطر التبعية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
14°
|14°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|14°-13
|19°-14
|25°-14
|20°-13
|31°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 717) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 274) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 491) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 320) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 905) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 626) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 578) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 45 159) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 874) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 328) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 935) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 924) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 532) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 344) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 32 769) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 742) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 935) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 749) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 006) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 653) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: الجهيناوي لــ(وات): تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، ولكنها لا تبقى على الحياد أمام تواصل الاقتتال في هذا البلد الشقيق