القبض على 30 شخصا في إطار التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية (الداخلية)

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- تمكنت فرق الحرس الوطني في كل من نابل ومدنين وصفاقس أمس الاربعاء، من ضبط 30 شخصا في إطار التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية.ووفق بلاغات لوزارة الداخلية اليوم الخميس، تمكنت دورية مشتركة تابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين من ضبط 7 اشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة.وقد أذنت النيابة العمومية لفرقة لإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان بالاحتفاظ بهم، وإحالتهم على فرع الهلال الأحمر بمدنين لاتخاذ ما يتعين في شأنهم.وفي نابل، ألقت دورية مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني القبض على 7 أشخاص على متن سيارة (تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة من اصيلي ولايتي نابل وقفصة)، وقد اعترفوا بالتحري معهم، أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل قليبية.وأذنت النيابة العمومية بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية لمواصلة التحريات معهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس من إلقاء القبض على 16 من الاشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة على مستوى سواحل العامرة، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الاوروبي.وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة التحريات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.