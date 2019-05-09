تونس تحتضن ندوة دولية حول الهندسة والامن الغذائي في افريقيا

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - تحت إشراف رئيس الحكومة وبمشاركة نحو 300 ممثل للهيئات الهندسية الافريقية والعربية والدولية ومنظمات إقليمية على غرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الافريقي للتنمية بالإضافة إلى مشاركة عدد هام من الخبراء العالميين، تُنظم عمادة المهندسين التونسيين يومي 24 و25 جوان 2019 بالتعاون مع الفدرالية العالمية للمنظمات الهندسية ندوة دولية بعنوان: “الهندسة والأمن الغذائي في إفريقيا” وذلك بنزل المرادي- قمرت.
وتأتي مبادرة عمادة المهندسين التونسيين بتنظيم هذا الحدث الدولي في إطار ما تواجهه قارتنا السمراء من تحديات جسيمة في مجال الأمن الغذائي وإعتبارا للدور الحيوي للمهندس في مختلف عمليات الانتاج وأهمية تدخل العمل الهندسي في مختلف المجالات وما يكسيها من جودة وقيمة مضافة عالية وتجسيما لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي ضبطتها منظمة الامم المتحدة في سبيل إرساء نمو مستدام في افق 2030 ولا سيما الاهداف 02 و12 منها والمتعلقة بـ”القضاء التام على الجوع” و”الاستهلاك والانتاج المسؤولان”. مع إضافة كل من الهدف 06 المتعلق بـ”المياه النظيفة والنظافة الصحية” والهدف 07 المتعلق بـ” طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ” والهدف 09 والمتعلق بـ”الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية” والأهداف 13 و14 و15 المتعلقة بـ” العمل المناخي” و”الحياة تحت الماء” والحياة في البر”.
وستتناول الندوة جملة من المواضيع أهمها:
– السياسات الفلاحية والحاجة الى الهندسة لرفع تحديات الامن الغذائي
– دور التكنولوجيات في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الفلاحة في ظل التغيرات المناخية
– الهندسة ودعم القدرات المؤسساتية والارتقاء بالتعاون الدولي
– نظم الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية،
– تخفيض خسائر ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي،
– تعزيز البنية التحتية الأساسية في الفضاء الريفي بما في ذلك النقل والتبريد والاتصالات،
– دور قطاع الأغذية الزراعية كمحرك لتطوير المنتجات الزراعية،
– تأثير تغيير المناخ على الأمن الغذائي في افريقيا،
– السياسات والإطارات السياسية لتعزيز موثوقية واستدامة سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية في أفريقيا
– تنمية الموارد البشرية الأفريقية والتعاون الدولي.
وتتمثل الأهداف الاساسية لمواضيع الندوة في كيفية جعل المجال الفلاحي محركا أساسيا للتنمية في افريقيا وأهمية مساهمة الاختصاصات الهندسية المختلفة في تطويره من خلال توظيف التحولات التكنولوجية لاستنباط حلول للاشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في إفريقيا بما يساهم في الترفيع في الانتاج والانتاجية.
كما ستركز النّدوة على دور التكنولوجيات في تحقيق الامن الغذائي عبر استغلالها في الزراعة ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية (الانذار المبكّر، الانتاج في المناخات العادية والصعبة… ) علاوة على دور التكنولوجيا في تقييم الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام (الامن المائي، الطاقة المتجددة…) وفي شبكات التواصل عبر الطرقات (برية، حديدية، نهرية، بحرية،… ).
كما ستمثل هذه الندوة منصة لتبادل الافكار المجددة والتجارب والمعارف ودعم القدرات وتقاسم ما توصل اليه المهندسون والعلماء وأصحاب القرار ومكونات المجتمع المدني، من نتائج في هذا الميدان والتحاور بشأنها ومن ثم الخروج بـ”اعلان تونس للأمن الغذائي”.
وستحتضن تونس على هامش الندوة :
اجتماع اللجنة المركزية للفدرالية الافريقية للمنظمات الهندسية FAEO
اجتماع لجنة مقاومة الفساد التابعة للكنفدرالية الدولية للمنظمات الهندسية
اجتماع الهيئات الهندسية المنضوية تحت إتحاد المهندسين العرب
وتأتي مبادرة عمادة المهندسين التونسيين بتنظيم هذا الحدث الدولي في إطار ما تواجهه قارتنا السمراء من تحديات جسيمة في مجال الأمن الغذائي وإعتبارا للدور الحيوي للمهندس في مختلف عمليات الانتاج وأهمية تدخل العمل الهندسي في مختلف المجالات وما يكسيها من جودة وقيمة مضافة عالية وتجسيما لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي ضبطتها منظمة الامم المتحدة في سبيل إرساء نمو مستدام في افق 2030 ولا سيما الاهداف 02 و12 منها والمتعلقة بـ”القضاء التام على الجوع” و”الاستهلاك والانتاج المسؤولان”. مع إضافة كل من الهدف 06 المتعلق بـ”المياه النظيفة والنظافة الصحية” والهدف 07 المتعلق بـ” طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ” والهدف 09 والمتعلق بـ”الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية” والأهداف 13 و14 و15 المتعلقة بـ” العمل المناخي” و”الحياة تحت الماء” والحياة في البر”.
وستتناول الندوة جملة من المواضيع أهمها:
– السياسات الفلاحية والحاجة الى الهندسة لرفع تحديات الامن الغذائي
– دور التكنولوجيات في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الفلاحة في ظل التغيرات المناخية
– الهندسة ودعم القدرات المؤسساتية والارتقاء بالتعاون الدولي
– نظم الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية،
– تخفيض خسائر ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي،
– تعزيز البنية التحتية الأساسية في الفضاء الريفي بما في ذلك النقل والتبريد والاتصالات،
– دور قطاع الأغذية الزراعية كمحرك لتطوير المنتجات الزراعية،
– تأثير تغيير المناخ على الأمن الغذائي في افريقيا،
– السياسات والإطارات السياسية لتعزيز موثوقية واستدامة سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية في أفريقيا
– تنمية الموارد البشرية الأفريقية والتعاون الدولي.
وتتمثل الأهداف الاساسية لمواضيع الندوة في كيفية جعل المجال الفلاحي محركا أساسيا للتنمية في افريقيا وأهمية مساهمة الاختصاصات الهندسية المختلفة في تطويره من خلال توظيف التحولات التكنولوجية لاستنباط حلول للاشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في إفريقيا بما يساهم في الترفيع في الانتاج والانتاجية.
كما ستركز النّدوة على دور التكنولوجيات في تحقيق الامن الغذائي عبر استغلالها في الزراعة ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية (الانذار المبكّر، الانتاج في المناخات العادية والصعبة… ) علاوة على دور التكنولوجيا في تقييم الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام (الامن المائي، الطاقة المتجددة…) وفي شبكات التواصل عبر الطرقات (برية، حديدية، نهرية، بحرية،… ).
كما ستمثل هذه الندوة منصة لتبادل الافكار المجددة والتجارب والمعارف ودعم القدرات وتقاسم ما توصل اليه المهندسون والعلماء وأصحاب القرار ومكونات المجتمع المدني، من نتائج في هذا الميدان والتحاور بشأنها ومن ثم الخروج بـ”اعلان تونس للأمن الغذائي”.
وستحتضن تونس على هامش الندوة :
اجتماع اللجنة المركزية للفدرالية الافريقية للمنظمات الهندسية FAEO
اجتماع لجنة مقاومة الفساد التابعة للكنفدرالية الدولية للمنظمات الهندسية
اجتماع الهيئات الهندسية المنضوية تحت إتحاد المهندسين العرب
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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