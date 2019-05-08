سوسة: إضراب عدد من أعوان التنظيف بمطاري النفيضة والمنستير عن العمل من 8 إلى 10 ماي وشركة ''TAV TOS'' توضّح

Mercredi 08 Mai 2019



وات

- أصدرت شركة "تاف طوس" المكلّفة بأعمال التنظيف بمطاري النفيضة الحمامات والمنستير الحبيب بورقيبة الدوليين اليوم الأربعاء بيانا صحفيا على خلفية الاضراب الذي ينفّذه عدد من أعوان التنظيف العاملين بالمطارين من 8 إلى 10 ماي الجاري أوردت فيه أنه "بقدر احترامها للعمل النقابي فإنها تقّدر أن مثل هذه التحركات الاحتجاجية في هذا الوقت بالذات لا تخدم بأي حال من الاحوال مصلحة البلاد في مستهلّ موسم سياحي واعد"، مشيرة إلى أنّه من شأن هذه التحركات أن تقوض كل الجهود التي يتم بذلها لانجاح هذا الموسم.وأكّدت شركة " تاف طوس"(TAV TOS) في بيانها أنها تمارس نشاطها في ظل الاحترام الكامل للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الشغل، وأنّ مستوى الأجور قد تطور بنسبة 70 بالمائة خلال الفترة 2012-2019 علاوة على عديد المنح الاجتماعية التي يتمتع بها جميع الاعوان على غرار منحة شهر رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الإضحى ومنحة الأكل وخدمة النقل المجاني.وذكرت الشركة انها أبدت خلال جلسات التفاوض المتتالية استعدادها للترفيع ما بين 5 و25 دينار في قيمة هذه المنح واقترحت صرف تسبقة للأعوان على الزيادة في الأجور في انتظار صدور الأمر المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.وعبّرت الشركة عن أسفها لعدم إبداء الطرف النقابي أية مرونة في التفاوض واستمر في الاصرار على المطالبة بزيادات مشطة لا يمكن للشركة الاستجابة لها وفق مأ أورده البيان.وكانت عاملات النظافة بمطاري النفيضة والمنستير دخلن في إضراب عن العمل منذ منتصف ليلة البارحة ويتواصل على مدى ثلاثة أيام في مقر العمل حيث تعود أسباب الإضراب إلى عدم تفعيل الاتفاقيات السابقة والمطالبة بمنحة الإنتاج بالإضافة إلى الترفيع في الأجر واحترام حقوق العملة وفق مضمون برقية الاضراب التي أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة.